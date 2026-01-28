„Wie geht es weiter mit dem Schloss Rentwertshausen?“ Zu dieser Frage informierte Grabfeld-Bürgermeister zur Ratssitzung im November 2025 zum aktuellen Stand. Nach wie vor gelte der Grundsatzbeschluss des Gemeinderates, das Ensemble zum Verwaltungssitz auszubauen. Doch damit einher geht einiges an Problemen und Hürden in Sachen Planung und Umsetzung – immerhin handelt es sich um ein historisch bedeutsames Gebäude.