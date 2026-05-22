Was um Himmels willen muss geschehen, damit in das seit Jahren leer stehende Schloss Landsberg erneut Leben einzieht? Es könnte wieder ein Hotel mit Ausflugsgaststätte oder vielleicht ein Schulungszentrum, eine Tagungsstätte, eine Location für Firmenevents oder Hochzeiten werden. Doch vorher ist schon eines klar: Wenn verantwortliche Behörden und Ämter Ideen – und damit verbundene bauliche Veränderungen – blockieren, dann wird aus dem Baudenkmal Schloss Landsberg erst ein Lost Place und dann die Ruine Landsberg. Dieses düstere Bild drängt sich zumindest auf, wenn man die Schilderungen von Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) gedanklich fortsetzt.