Elf Audiostationen von Schülerinnen und Schülern des Henfling-Gymnasiums verleihen dem Museum Schloss Elisabethenburg eine neue Stimme. Die Beiträge sind jetzt Teil einer neuen Audiotour durch die Meininger Museen. Das Projekt entstand im Rahmen eines thüringenweiten Förderprogramms, an dem unter anderem die Kulturstiftung Hessen Thüringen und die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) beteiligt sind. Besucherinnen und Besucher können jetzt Geschichte auf besondere Weise hören.