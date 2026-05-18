Normalerweise bekommen Besucher das Erdgeschoss in den Meininger Museen nicht zu Gesicht. Doch anlässlich des Internationalen Museumstags nahm Siegmund Arnold, der Depotverwalter Theater- und Musikgeschichte, Besucher mit in die Magazine, die sich im Hochparterre von Schloss Elisabethenburg befinden. Das sei einst weniger zu Wohnzwecken genutzt worden, sondern vielmehr den Gästen des Schlosses vorbehalten gewesen. Auch Johannes Brahms habe hier bei seinen Aufenthalten gewohnt, schilderte Siegmund Arnold. Heutzutage befinden sich im Erdgeschoss die Räume der Verwaltung und besagte Depots.