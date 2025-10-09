﻿Der Ort versprüht Magie. Quellen im – noch verdeckten – Untergrund, ein architektonisch außergewöhnlich reich gestaltetes, steinernes Brunnenhaus schützend darüber, der Schlossgarten mit dem großen Springbrunnen. Darüber thront das Schloss der Grafen von Henneberg. Die heutige vierflügelige Anlage mit hofseitigen Ecktürmen, vielgestaltigen Stadtfronten und einer Renaissanceausmalung prägt gemeinsam mit der nebenstehenden Stadtkirche die Silhouette der Altstadt.