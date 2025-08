Was ist denn da los im Fürstensaal von Schloss Bertholdsburg und den angrenzenden Gemächern? Die alten Henneberger Grafen blicken am Samstagvormittag auf ein buntes Gewusel. Eigentlich sollten sie das auch gar nicht sehen, denn der Kinderflohmarkt war im Schlosspark geplant, so wie alle anderen Veranstaltungen zum Sommer-Open-Air. Kurzfristig, so hatte das Naturhistorische Museum mit seinem Freundeskreis am Donnerstag informiert, habe die Agentur Moon Circus als Mitveranstalter des Schlossparkfestes wetterbedingt die beiden Abendveranstaltungen – die Party am Freitag und den Weinabend am Samstag – abgesagt.