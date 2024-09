Ein Musterblatt der Kunsttöpferei & Ofenfabrik Hausleiter & Eisenbeis aus Frankfurt am Main zeigt den Kamin. „Seine Kacheln werden von Reliefs mit floralen und ornamentalen Motiven geziert: Karyatiden und Atlanten flankieren die Feuerstelle. Unter dem Kamintisch halten Putti Muschelornamente. Weitere Putti, Karyatiden, Ornamentbänder und Porträts zieren den Aufsatz“, heißt es dazu. Für die Wiederherstellung des Kamins seien laut Mitteilung des Fördervereins in der Werkstatt der Firma BOS Keramik in der Ofenstadt Velten in Brandenburg zuerst Modelle der unterschiedlich gestalteten Kacheln geformt worden. Anhand dieser habe man die Keramik-Rohlinge, die sogenannte Schrühware, herstellen können. Die Schrühware soll nun glasiert und gebrannt werden. Für die Anbringung der Kacheln werde auch der Corpus des Kamins neu aufgebaut.