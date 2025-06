Fast konnte man denken, die Veste in Heldburg hätte zu ihrer alten Bestimmung zurückgefunden, als sich am Montag Ritter und Burgfräulein im Hof tummelten. Drachen, Schwertkämpfe, Pferderennen – alles im Miniaturformat – holten die Vergangenheit in die Gegenwart. Kurz: Es waren Schlössertage. Und das bedeutet Jahr für Jahr ein vielfältiges Programm, das Menschen in alte Gemäuer holt und ihnen diese nahebringt. Im Landkreis Hildburghausen hatte sich die Veste Heldburg traditionell am Thementag beteiligt.