München (dpa/lby) - Eine Toilette auf Schloss Neuschwanstein, eine Warmwasserheizung für den See in der Venusgrotte bei Linderhof oder raffinierte Wasserspiele vor Herrenchiemsee - die technische Ausstattung seiner Schlösser und Parks lag Bayernkönig Ludwig II. am Herzen. Nun will die Schlösserverwaltung mehr als 200 historische Installationspläne wissenschaftlich erforschen, die ihr von der Firma Gas- & Wasserleitungs-Geschäft GmbH in Stuttgart als Dauerleihgabe überlassen worden sind.