Insgesamt fünf Freunde hatten am Abend des 7. Februar auf einer Skihütte "einiges an Alkohol konsumiert", wie die Polizei berichtete. Als sie ins Tal wollten, rutschte ihnen ein Schlitten weg und den Berg hinab. Die nur mit Turnschuhen ausgestatteten Männer hätten ihn einholen wollen und seien deshalb mit den anderen Schlitten hinterhergefahren. Allerdings sei die Piste nicht für das Rodeln zugelassen gewesen, so die Polizei.