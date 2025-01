Das Pferd wurde so schwer verletzt, sodass ein Tierarzt es erlösen musste. In dem Rettungswagen wurde niemand verletzt. Ein Mann ließ das Pferd absichtlich von einer Koppel frei. Der 45-Jährige soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben und wurde deswegen in eine Fachklinik gebracht, hieß es.