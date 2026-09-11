Dresden (dpa/sn) - Nach dem angekündigten Rückzug des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline (GSK) aus Dresden hat der Branchenverband angemahnt, die Rahmenbedingungen für Forschung, Entwicklung und Produktion zu verbessern. Der Pharmastandort Deutschland sei definitiv unter Druck, sagte die Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland, Dorothee Brakmann. Die Abhängigkeit von China, Indien und den USA wachse und Investitionen in den Standort Deutschland würden nach dem GKV-Stabilisierungsgesetz schwieriger.