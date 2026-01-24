Unten im Becken planschen die Kinder, oben genießen die Erwachsenen im Luftperlenbad die Wärme. Nichts deutet darauf hin, dass es mit den Finanzen nicht rosig aussieht im H2Oberhof. Auch wer auf das Bistro dieser Therme im Thüringer Wald schaut, in dem vor allem Familien mit kleinen Kindern sich über Teller voller Pommes hermachen, sieht von diesen Geldproblemen nichts. Auch nicht, wer auf den Eingang zum Saunabereich blickt. Nichts deutet im H2Oberhof auf das Defizit hin, das für den Betrieb dieses Bades Jahr für Jahr anfällt. Auch in den meisten anderen Thüringer Thermen und Bädern ist dieses Defizit von außen kaum sichtbar. In manchen von ihnen pflügen ambitionierte Hobbyschwimmer durch das Wasser, in anderem stehen betagte Männer und Frauen bei Aquafitnesskursen brusttief im Wasser, in vielen lernen Kinder schwimmen.