Sehen wir den Tatsachen ins Auge: Es wird in Thüringen bald weniger Bäder und Thermen geben als bislang. Die Wege für Besucher dorthin werden länger werden. Seit Jahrzehnten wissen wir, dass es in diesem Land – gemessen an der Fläche und an der Einwohnerzahl – zu viele solcher Einrichtungen gibt. Dass es nun die leeren öffentlichen Kassen sind, die diese Schließungen erzwingen werden und es nicht langfristig gesteuerte, politische Planungen, die dieses Schrumpfen hätten gestalten können, ist ein Ausdruck kommunal- und landespolitischen Versagens, das bis in den 1990er Jahre zurückreicht. Die absehbare Schließung von Bädern und Thermen wird längst nicht das einzige sein, das demnächst wegbrechen wird, auch wenn uns das alles bislang lieb und vor allem teuer war. Der demografische Wandel lässt sich nicht aufhalten. In einem Land, in dem die Bevölkerungszahl immer weiter zurückgeht und in dem es deshalb auch weniger Steuergeld zu verteilen gibt, werden wir uns nicht mehr die gleiche Anzahl von Bädern, Theatern, Museen, Sportanlagen, Schulen, Kindergärten und vielem anderen leisten können. Man kann davor die Augen verschließen, weil angeblich nicht seien kann, was nicht sein darf. Geschehen wird es trotzdem. Kluges politisches Handeln kann diesen unumstößlichen Fakt nur anerkennen – und mit ihm statt gegen ihn arbeiten.