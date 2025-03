Mehr als 750.000 Menschen engagieren sich in Thüringen ehrenamtlich in Vereinen, Verbänden oder Initiativen. Und immer öfter springen Bürger in die Bresche, um öffentliche kommunale Einrichtungen nicht gänzlich dem Verfall preisgeben zu müssen, sondern diese fürs Gemeinwohl weiter zu erhalten bzw. Städte und Gemeinden dabei zu unterstützen. Das jüngste Beispiel für jene Entwicklung spielt sich gegenwärtig in Siegmundsburg ab.