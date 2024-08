Neben den digitalen Angeboten werde auch in die Filialen der Postbank investiert, auch die Direktberatung werde deutlich gestärkt. So sollen insgesamt elf Regionale Beratungscenter für die Beratung per Video und Telefon aufgebaut werden.

„Mit Blick darauf hat die Postbank sich entschieden, ihre Filiale in Ilmenau zu schließen. Die Postbank ist mit ihren Filialen in der jeweiligen Immobilie Mieter, zur Zukunft der Gebäude können wir deshalb keine Aussage treffen ...“, so der Sprecher weiter.

Die Mitarbeiter seien nicht gekündigt worden. Alle Kundenberater würden unverändert beschäftigt in anderen Filialen oder einem der Regionalen Beratungscenter, die für die Beratung per Video und Telefon aufgebaut werden. „Mit den anderen Mitarbeitenden suchen wir das Gespräch. Abhängig von der individuellen Situation kommt hier im Rahmen bestehender betrieblicher Regelungen neben der Beschäftigung in anderen Bereichen der Bank eine Reihe von Instrumenten zum Einsatz, wie etwa Altersteilzeit oder Abfindungen“, so Rittmaier.

Bargeld bei anderen Banken

Über die kostenlose Bargeldversorgung müssten sich Kunden der Postbank in Ilmenau ebenfalls keine Gedanken machen. Die Postbank gehöre zusammen mit Deutsche Bank, Commerzbank und HypoVereinsbank zur Cash Group. Den Kunden der Postbank stünden damit auch alle Geldautomaten der anderen Banken zur Verfügung, um kostenfrei Geld abzuheben. Auch an den Kassen von teilnehmenden Shell-Tankstellen könne man kostenlos Bargeld abheben, heißt es von der Bank. Geldautomaten und Geräte der Cash Group-Partner seien auch auf der Homepage der Postbank zu finden. Eine Karte zeige auch diejenigen Einzelhändler an, die den sogenannten Cash Back-Bargeldservice anbieten. So könnten etwa bei Rossmann, Müller, Kaufland, Netto und Edeka beim bargeldlosen Einkauf kostenlos bis zu 200 Euro abgehoben werden. Der nächste Geldautomat der Cash Group befinde sich in der Commerzbank; die nächste Filiale in Gotha.

Kritik an Schließung

Die Schließung der Bankfiliale stößt bei Ilmenauer Kunden auf Unverständnis.

Kritik übt auch der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Bühl. „Es kann doch nicht sein, dass die Postbank, die eine Filiale der Deutschen Bank ist, sich aus Ilmenau zurückzieht, einer Stadt mit fast 39 000 Einwohnern. Natürlich ist ein Großteil der älteren Bevölkerung bei der Sparkasse und bei der Volksbank, doch viele, die mit dem Online-Banking nicht zurechtkommen, sind bei der Postbank in Ilmenau. Unseriös ist es auch, erst die Poststelle zu schließen und dann kurz darauf die Bankgeschäfte einzustellen“, so der Landtagsabgeordnete.

Mit der Schließung der Postbank wären dann nur noch drei Banken in Ilmenau vertreten: die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, die Volksbank Thüringen Mitte eG und die Commerzbank. Andreas Bühl habe einen Brief mit der Forderung nach Erhalt der Filiale an den Vorstand der Deutschen Bank und der Postbank gesendet, um die Schließung noch einmal zu überdenken. Die Postbank, so Bühl, habe einem Gesprächstermin zugesagt; stattgefunden habe dieser allerdings noch nicht.