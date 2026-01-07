Schließfächer im Fokus: Kriminalbeamte fordern Kontrollmechanismen für Schließfächer

Banken besitzen keine Kenntnis darüber, was sich in Schließfächern befindet.

Ein Anwalt von Betroffenen widersprach bereits Spekulationen über mögliches Schwarzgeld in den aufgebrochenen Schließfächern. Ein Großteil seiner Mandanten habe bereits Nachweise über einen seriösen Erwerb - etwa Videos von der Einlagerung von Bargeld oder Goldschmuck - vorgelegt.