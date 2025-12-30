Schließfächer geknackt: Nach Tresor-Einbruch - Menschen warten vor Bankfiliale

Gelsenkirchen - Die nach einem Einbruch in den Tresorraum vorübergehend geschlossene Filiale der Sparkasse Gelsenkirchen hat am Morgen noch nicht wieder geöffnet. Wie es hieß, soll die Wiedereröffnung am späteren Vormittag erfolgen. Schon vor 9.00 Uhr hatten sich vor der Filiale im Stadtteil Buer etwa 20 Wartende eingefunden. Kunden der Bank sollen im Laufe des Tages erste Informationen erhalten.