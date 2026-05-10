Der Arbeitsaufwand liege im Schnitt bei etwa fünf Stunden pro Monat, sagt Biereigel. Dieser sei aber auch abhängig davon, wie bekannt die Schlichtungsstelle sei. Eine Amtszeit dauert fünf Jahre und beginnt mit dem Tag der Berufung durch den Amtsgerichtsdirektor. Nach Amtsantritt durchlaufen die Schiedspersonen verschiedene Schulungen. Derzeit seien in Thüringen Menschen aller Altersstufen als Schiedsleute tätig, etwa die Hälfte seien Frauen.

Schiedsleute erhalten für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit einen Teil der beim Verfahren anfallenden Gebühren und bekommen ihre Auslagen erstattet. Das sei aber für die meisten Schlichter unerheblich, meint Biereigel: "Erfolgreich abgeschlossene Verfahren, bei den sich die Beteiligten geeinigt haben, sind der schönste Lohn - und motivieren zum Weitermachen!"