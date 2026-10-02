Gute Nachrichten für eine der problematischsten Straßen Schleusingens, deren nicht funktionierende Entwässerung bei Starkregenfällen immer wieder zu großen Problemen führt: Die Bauarbeiten in der Querbachsiedlung Schleusingerneundorf beginnen nun doch in den kommenden Tagen. Diese Information erreichte das Bauamt der Stadt Schleusingen von der Baufirma Eugen Lenz (Inhaber Patrick Heilemann), die den Zuschlag für die Arbeiten erhalten hatte.