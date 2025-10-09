Der Schwimmbadverein Glasbach kämpft für das Waldbad Schleusingerneundorf. Es zu erhalten, liegt seinen Mitgliedern am Herzen. Über den Ist-Stand informiert Vereinsvorsitzender Peter Haack kürzlich in der Sitzung des Schleusinger Kulturausschusses. Er spricht von deutlichen Zeichen, die der Verein in diesem Jahr setzen konnte: Seine Mitglieder haben den oberen Teil des inmitten wunderschöner Natur gelegenen Waldbads unter ihre Fittiche genommen und Mitte Juni die Badesaison eröffnet.