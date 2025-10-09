Der Schwimmbadverein Glasbach kämpft für das Waldbad Schleusingerneundorf. Es zu erhalten, liegt seinen Mitgliedern am Herzen. Über den Ist-Stand informiert Vereinsvorsitzender Peter Haack kürzlich in der Sitzung des Schleusinger Kulturausschusses. Er spricht von deutlichen Zeichen, die der Verein in diesem Jahr setzen konnte: Seine Mitglieder haben den oberen Teil des inmitten wunderschöner Natur gelegenen Waldbads unter ihre Fittiche genommen und Mitte Juni die Badesaison eröffnet.
Schleusingerneundorf Was passiert mit dem Schwimmerbecken?
Katja Kempter 09.10.2025 - 16:00 Uhr