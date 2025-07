Sill ruht der See schon seit Wochen nicht mehr, denn im Kinderbecken und im neuen Pool auf dem ehemaligen Gelände des Schleusingerneundorfer Freibads im Glasbachtal ist mächtig was los. Der obere Teil des Badareals wird genutzt. Vom Schwimmbadverein „Glasbachtal“, der sich vor drei Jahren gegründet hat. In diesem Jahr bietet er für Vereinsmitglieder und Freunde Erfrischung im kühlen Nass, inmitten herrlicher Natur an. Wie das – und wer darf Wasser und Erholungsgebiet nutzen?