Die Stadt hat im kommenden Jahr vor, die schlechteste Straße im Stadtgebiet zu erschließen: die Querbachsiedlung in Schleusingerneundorf. Ein Thema Oberflächenwasser soll damit gelöst werden. „Eine Entwässerung gibt es nicht. Da das Gelände am Hang liegt, läuft das Wasser bei Regen auf die Grundstücke und in Gebäude unterhalb des Wegs. Das müssen wir lösen“, sagt Bürgermeister Alexander Brodführer (CDU) während der Sitzung des Schleusinger Ausschusses für Bau, Wirtschaft und Stadtentwicklung am Dienstag.