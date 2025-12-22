„Schöner kann Weihnachten nicht klingen.“ Ines Schrader vom organisierenden Gemeindekirchenrat Schleusingen war noch ganz erfüllt von dem besonderen Konzert am Vorabend des vierten Adventes in der Schleusinger St.-Johannis-Kirche. Was ist auch noch zu sagen, wenn Musik so innig tief in Herzen klingt, die Seelen berührt wie ein Licht in der Nacht, wenn Menschen, kaum, dass der letzte Ton verklungen ist, mit minutenlangem Beifall, stehenden Ovationen und Bravorufen diese Musik feiern und damit all die würdigen, die sie so beeindruckend leidenschaftlich interpretierten: die rund 100 Sängerinnen und Sänger des Jugendchores des Hennebergischen Gymnasiums, den weitangereisten Projektchor Greußen und den Schleusinger Projektchor, die 38 Musiker des Philharmonischen Orchesters am Landestheater Coburg und fünf jungen Solisten mit wunderschönen Stimmen.