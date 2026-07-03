Für Christine Fuchert wird am Montag ein Traum wahr. Lange hat die Bibliothekarin dafür gekämpft, mit Engagement, Leidenschaft, Herzblut. Nun ist in der Schleusinger Stadtbibliothek genau das entstanden, was sie wollte: Ein Platz zum Forschen, Tüfteln, Experimentieren, ein Platz, an dem sich Eltern mit ihren Kindern zusammensetzen können zum Basteln oder Bücher anschauen. Ein Platz für Kindergarten- und Hortkinder, die oft hierherkommen. Jetzt können sie hier gemeinsam knobeln, rätseln.