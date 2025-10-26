Die Kaffeetafel im Schulclub ist stilvoll gedeckt. Schüler der Koch-AG am Hennebergischen Gymnasium haben sie vorbereitet. Adam, Frieda, Arjen und Helena kümmern sich um die jungen Gäste aus der neu gegründeten Keramik-AG der Schule und vor allem um die älteren Gäste, die an diesem Donnerstagnachmittag zum Kreativ-Nachmittag gekommen sind. Das Projekt „Brücken bauen – Jung und Alt erleben Gemeinschaft“ nimmt seinen Lauf.