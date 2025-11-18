Obst ist gesund. Ob Quitten, Äpfel, Birnen, Zwetschgen oder Kirschen – frisch vom Baum gepflückt oder verarbeitet sind sie ein Gedicht. Irgendwann soll das in Schleusingen auf der Wiese vor dem Kinderheim „Bienenkorb“ der Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald möglich sein. Noch sind die Bäumchen zu klein, um Früchte zu tragen. Doch in ein paar Jahren könnte das schon ganz anders aussehen.