Bürgermeister Alexander Brodführer, der Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft André Schübel und Sascha Böttger, der Wirt der „Teutschen Schule“ in Schleusingen, haben zu einem gemeinsamen Pressetermin eingeladen. Der Stadtchef ist es, der ausspricht, was keinem leicht über die Lippen geht: „Das Pachtverhältnis zwischen Wohnungsgesellschaft und Sascha Böttger endet am 31. Dezember dieses Jahres.“ Das, was seit längerer Zeit hinter vorgehaltener Hand erzählt wird, was vor zwei Jahren schon einmal in der Gerüchteküche verkocht wurde, ist heute Tatsache. Die „Teutsche Schule“ schließt.