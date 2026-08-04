Vermehrt kommt es in der Region zu Einbrüchen in Freibäder. Doch bei einem Dumme-Jungen-Streich wie kürzlich in Themar bleibt’s selten. In Suhl-Goldlauter, Schmiedefeld oder Benshausen verschafften sich Diebe Zutritt zum Gelände. Nicht etwa, um kostenlos zu baden, sondern um Beute zu machen. Die allerdings hält sich erfahrungsgemäß im Rahmen. Viel größer ist der Sachschaden, den die Einbrecher hinterlassen.