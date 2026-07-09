﻿Wie es Tradition ist am Hennebergischen Gymnasium „Georg Ernst“ in Schleusingen werden am letzten Schultag vor den Sommerferien diejenigen Schülerinnen und Schüler vor der gesamten Schulgemeinschaft gewürdigt, die im Schuljahr mit besonderen Leistungen aufgefallen sind. Dazu gehörten in diesem Jahr auch Matilde Sittig, Mia Magdalena Dierkes, Luise Vielgut, Julia Bartl, Marietta Müller, Stella Leticia Börner, Anouk Cloete und Leni Schönfelder.