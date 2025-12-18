Sonntagabend ist es passiert – plötzlich war der warmweiß leuchtende Weihnachtsbaum auf dem Schleusinger Marktplatz dunkel. Bürgermeister Alexander Brodführer erzählt von einem privaten Anruf bei der Feuerwehr, der Funkenschlag in der Nähe des Baumes meldete. Und so schauten Vertreter von Feuerwehr und Bauhof nach – und entdeckten die Bescherung. Neun Birnen, die greifbar waren, waren herausgedreht – und auf dem Markt verteilt worden. Dazu sei ein Kabel verschmort gewesen. Die Polizei wurde verständigt, die Zerstörung angezeigt.