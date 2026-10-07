Als die Starterlisten zur diesjährigen FIM Enduro Vintage Trophy in und um das sächsische Zschopau veröffentlicht wurden, war auch der Name Olaf Dobberkau zu lesen. Von einigen Begegnungen und Gesprächen wohl wissend, dass ein gewisser langjähriger Rallye-Fahrer Olaf Dobberkau aus Schleusingen seine motorsportlichen Wurzeln beim Enduro-Sport hat, galt es, dies bei besagter Veranstaltung abschließend zu klären.