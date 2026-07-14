Seit Mitte November wird in der Suhler Straße gebaut. Beginnend bei der McDonald’s-Kreuzung bis zum Stadtausgang wurde die Erde aufgewühlt. Momentan sind Autofahrer im Kreuzungsbereich, der zur Tankstelle und zum Einkaufszentrum führt, auf eine große Geduldsprobe gestellt. Und das nun schon seit Wochen. Lange Autoschlangen zur besten Tageszeit sind die Regel. Die Suhler Straße ist zum Nadelöhr geworden. Doch nun scheint alles bald ein Ende zu haben.