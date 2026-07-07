Zwischen Schleusingen und St. Kilian im „Judengrund“ befindet sich ein „Guter Ort“, ein „Haus der Ewigkeit“ oder hebräisch „Beth Olamin“. Der jüdische Friedhof von Schleusingen, der im Jahr 1710 angelegt und geweiht worden war, existiert noch heute. Rund 1300 Quadratmeter groß ist er und beherbergt 108 Grabsteine. Auf manchen sind die Namen der Verstorbenen nur noch zu erahnen. Und doch ist klar, wer wo begraben liegt.