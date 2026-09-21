Am Montagmorgen gegen 7 Uhr kam es in Schleusingen am Ortsausgang Richtung Hildburghausen, am Abzweig auf die Ortsumgehungsstraße nach Themar, zu einem Verkehrsunfall aufgrund eines Vorfahrtsfehlers. Ein VW Golf bog auf die Landstraße ab und übersah dabei einen von links kommenden Volvo. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt, darunter ein zwölfjähriger Junge.