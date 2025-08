>

So viel zu entdecken am Sonntag beim Kinderfest und Kunsthandwerkermarkt in Schleusingen: Der eineinhalbjährige Johann scheint selbst begeistert, wie gut das klappt mit dem Goldwaschen. Marte und Milla aus Gräfenroda zeigen voller Stolz ihre gebürsteten Ammoniten. (Foto: Bastian Frank/Bastian Frank)