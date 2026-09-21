Seit 14 Monaten gibt es in Schleusingen eine neue Parkordnung für den Bereich rund um den Markt. Sie sieht die Parkzeiten von 30 Minuten, einer Stunde oder auch zwei Stunden vor. Der Regelung waren Gespräche des Bürgermeisters und Mitarbeitern des Ordnungsamtes mit Händlern, Gastronomen und dem Stadtmarketingverein vorausgegangen. Doch das Parken in der Innenstadt wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Jetzt haben Anke Waitz und Britta Grieser, die Physiotherapeutinnen der „Kleine Auszeit“ in der Bertholdstraße, die Bürgermeistersprechstunde genutzt, um Alexander Brodführer (CDU) eine Unterschriftensammlung zu übergeben.