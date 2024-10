Schleusingen: Weitere 300 000 Euro fließen ins Brunnenhaus

Bei den Bauarbeiten wird das Bodenniveau um das Brunnenhaus dem historischen Zustand wieder angenähert. In diesem Zusammenhang wird auch die Freitreppe zum Schloss so verjüngt, dass sie nicht mehr unmittelbar am Brunnenhaus angrenzt. Damit erhält das Denkmal seinen ursprünglich frei stehenden Charakter im Schlossgarten zurück. Zudem wird die bisher abgedeckte Brunnenstube unter dem Brunnenhaus, in der drei Quellen zusammenfließen, mit einem Geländer umgeben und zukünftig wieder einsehbar sein. Dach, Fassaden und Fenster des Brunnenhauses wurden im ersten Bauabschnitt zwischen 2019 und 2021 bereits saniert und die Pfeiler des turmartigen sechseckigen Pavillons dabei wieder auf statisch feste Füße gestellt.