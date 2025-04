Dienstagmorgen, 9 Uhr. Der Schleusinger Marktplatz ist belebt. Es ist Markttag. Einer der Stände gehört an diesem Morgen den Digitalhelfern von Freies Wort. Die Menschen stehen an, warten geduldig, bis Martin Blaufuß oder Simon Bussemer frei sind. Angela Fiedler hat sich auch auf den Weg gemacht. Sie nutzt das E-Paper von Freies Wort – hauptsächlich montags. Also an dem Tag, an dem es keine Papierzeitung mehr gibt. Das finde sie zwar schade, doch sie hat gelernt, mit dem Tablet in die digitale Welt zu reisen. Dennoch hin und wieder stößt sie auf Hindernisse. „Deshalb bin ich heute hier“, sagt sie. Die Waldauerin findet es gut, dass Freies Wort zu den Lesern kommt. Findet sie auch alles gut, was in ihrer Stadt passiert? Sie schüttelt den Kopf, beklagt die Ärztesituation. „Bei uns in Waldau gibt es keinen Arzt mehr. Auch unser Hausarzt ist mittlerweile in Schleusingen“, erzählt sie. Keine einfache Angelegenheit, denn ihr Mann sitze im Rollstuhl. Doch es sind nicht nur die Ärzte, die fehlen. Problematisch ist es mittlerweile auch geworden, wolle man essen gehen. Gaststätten seien rar geworden, bedauert sie.