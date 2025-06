Am 1. Juni ist internationaler Kindertag – und der wurde mit mehreren Veranstaltungen auch im Landkreis Hildburghausen gefeiert. In den Räumlichkeiten der Feuerwehr Schleusingen etwa begeisterte der mit gelbem Poloshirt und orangenen Hosenträgern auftretende Zauberer Markus die Kinder. Verschiedene Spiel- und Bastelangebote gehörten außerdem zum Tagesprogramm wie die Möglichkeit, endlich mal in einem Feuerwehrauto zu sitzen. Zudem erlebten die Besucher eine echte Alarmierung der Feuerwehrleute zu einem Einsatz. Kinderschminken und Glitzer-Tattoos zählten zum Angebot – wie auch auf dem Stadtberg in Hildburghausen. Dort konnten die Kinder unter Führung reiten, malen, Schätze im Sand suchen und im Sand spielen.