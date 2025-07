„Nachdem alles geklärt ist, werden wir die Gebäude so aufbereiten, dass der Bauhof umziehen kann“, sagt der Stadtchef, der weiß, dass die dortigen Gegebenheiten „ein Quantensprung“ für den Bauhof bedeuten. Dennoch müsse hier und da etwas umgebaut werden. Eventuell sollen Tore erweitert werden. Was aber definitiv angelegt werden muss, das sei ein Salzlagerplatz. Ob es allerdings ein Platz werde oder eine andere Lagermöglichkeit gefunden wird, eventuell in Form von Silos, das sei noch nicht abschließend geklärt. „Wir hätten auch am jetzigen Bauhofstandort eine neue Lösung finden müssen. Momentan lagert dort das Salz neben der Technik. Und das ist sehr ungünstig“, sagt Alexander Brodführer.