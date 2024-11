Schleusingen Schöner Baum – war es der letzte?

„So einen schönen Baum hatten wir ja noch nie!“, „Das ist ja ein traumhaft schönes Bäumchen!“, oder: „Ach, ist der toll!“ Immer wieder rufen es Passanten dem Bauhof-Team zu. Und während Bauhof-Chef Holger Jenk schon mal im Winterdienst unterwegs ist, weils in den höheren Lagen schon etwas glatt ist, haben seine Bauhof-Leute ganz schön zu tun, mit Hilfe des Krans die Tanne aufzustellen. Etwa 11 Meter hoch ist der Baum, sagt Stephan Hopf und schmunzelt. Den Weihnachtsbaum für den Schleusinger Markt aufzustellen, ist halt so ein Highlight im umfangreichen Arbeitsprogramm des Bauhofs. Und was kann es Schöneres geben, als die Schleusinger damit zu überraschen. Kurz vorher haben die Männer den Baum an der Feierhalle neben dem Friedhof gefällt und zum Markt befördert. Knackpunkt ist wieder einmal die Engstelle in der Bertholdstraße, aber es geht auch diesmal alles gut. Keine Hauswand wird verletzt, keine Fensterscheibe geht zu Bruch. Aufatmen. Einige Äste muss der Baum hergeben und auch am Stamm muss gesägt werden, damit er in die dafür geschaffene Buchse kommt. Aber dann wird er mit Seilen und Kraft platziert. Und die Schleuseknirpse aus dem Kindergarten klatschen. Auch für sie ist es ein Erlebnis. „Auf dem Weg zum Markt haben sie sich an dem Graupelschnee erfreut und mit den Zungen nach den Flocken geleckt“, erzählt die Kindergartenleiterin Kathleen Schmidt. Und als die Kinder die dünne weiße Decke auf den Marktbänken entdecken, wird Schnee genascht. Es passt alles zu der Stimmung an diesem Morgen. Vorfreude!