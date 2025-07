Seit mindestens 150 Jahren wächst der Ginkgo-Baum im Johannispark in Schleusingen nicht nur in die Höhe. Vielen Schleusingern ist er auch ans Herz gewachsen. Mit den Bauaktivitäten in der Brache vis-à-vis des Rathauses war neue Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt worden. Befürchtungen wurden laut, dass er die Arbeiten am Awo-Neubau nicht überleben würde. Die Gerüchteküche kochte. Und so rückte der Ginkgo auch in den Fokus des Bürgermeisters und der Arbeiterwohlfahrt Alten-, Jugend- und Sozialhilfe (Awo-AJS).