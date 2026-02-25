Es ist eine komplizierte Angelegenheit. Soviel steht fest. Was allerdings unstrittig ist: Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Oberzentrum Südthüringen (KAG), zu der seit 2024 mit Suhl, Zella-Mehlis, Oberhof, Schmalkalden, Meiningen und Schleusingen sechs Städte Südthüringens angehören, darf mindestens einen Vertreter zur Regionalen Planungsgemeinschaft entsenden. Und das soll aus den Oberzentren-Kommunen bestimmt werden. Zusätzlich ist Suhls Oberbürgermeister André Knapp geborenes Mitglied.