Es gibt noch immer Gerede in Schleusingen. Thema: Parken in der Altstadt. Von einer maximalen Parkdauer von 30 Minuten ist die Rede. Und dass das doch nicht sein könnte. Bürgermeister Alexander Brodführer (CDU) schüttelt den Kopf: Es gebe relative wenige halbe-Stunden-Parkplätze in Schleusingen. Die meisten Parkplätze, die die Stadt im Kern Schleusingens vorhält, seien auf eine Stunde begrenzt. Andere an der Peripherie der kleinen Innenstadt, also maximal fünf bis zehn Laufminuten entfernt, seien sogar unbegrenzt nutzbar.