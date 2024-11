Der Fahrer eines Paketdienstes war am Donnerstagabend in der Bertholdsstraße in Schleusingen wohl recht unaufmerksam unterwegs. Beim Rückwärtsfahren übersah dieser laut Polizeibericht ein Verkehrsschild, sodass die Betonverankerung herausgerissen wurde und in der Folge das gesamte Schild auf der Straße lag.