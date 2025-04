Die Stadt Schleusingen hatte sich für Ostern herausgeputzt. Das aber hat wohl einigen nicht gefallen – und sie haben den Osterschmuck mutwillig zerstört. Doch nun ist etwas passiert, womit sie nicht gerechnet hätten: Die jungen Leute sind am Montagabend fotografiert und damit entlarvt worden. Sie hatten in den von den Mitarbeitern des Bauhofs frisch bepflanzten Blumenkästen, die um den Marktbrunnen herum aufgestellt sind, gewütet. Blumen sind abgepflückt worden – und auch zerstört. Aufmerksame Bürger, so heißt es aus der Stadtverwaltung, haben das Geschehen beobachtet – und Fotos weitergeleitet. Die Stadt hatte sich daraufhin mit einem Aufruf in den sozialen Netzwerken direkt an die Übeltäter gewendet: „Wir geben den Verursachern nun die Möglichkeit, sich bis zum 25. April bei uns in der Stadtverwaltung zu melden“, hieß es. Bereits anderthalb Wochen vorher war schon einmal auf dem Marktplatz gewütet worden. Der mit Eiern geschmückte Marktbrunnen war das Ziel.