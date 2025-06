Stadtfest und Abitaufe – Abitaufe und Stadtfest. Seit rund 30 Jahren ist das so. Das einzigartige Spektakel wird in Schleusingen seit vielen Jahrzehnten gepflegt. In diesem Jahr sind es 44 Mädchen und Jungen des Hennebergischen Gymnasiums „Georg Ernst“, für die es heißt, sich nach der feierlichen Übergabe der Reifezeugnisse flugs umzuziehen und sich nach uraltem Ritual am Marktbrunnen taufen zu lassen. Indes werden auf dem Schulhof im Schatten der alten Kastanien letzte Vorbereitungen getroffen für das große Sommerfest, das zum ersten Mal unter Regie des Fördervereins des Gymnasiums die große Schulgemeinschaft zusammenführen soll.