In drei Wochen beginnen die Sommerferien und Lara, Felix, Mati, Ben, Amelie, Mia, Caitly, Curtis und Sinead haben einen Begleiter, den Spurenfinder. Er ist in dem gleichnamigen Buch von Marc-Uwe Kling versteckt. Das Buch hat jedes der Kinder, die zum Jugendklub Wiesenbauschule in Schleusingen gehören, geschenkt bekommen.