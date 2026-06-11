Zwei Stunden Regionalplan-Debatte können ganz schön ermattend sein: Gesetze und Verordnungen, Planungsrecht und Planungsmethoden, theoretische Annahmen, mögliche praktische Folgen, Tabellen und Diagramme, Schlagworte – Alexander Brodführer bombardiert seine Schleusinger bei der Einwohnerversammlung am Mittwochabend (10. Juni) unablässig mit PowerPoint-Präsentationen und vielen erklärenden Worten. Gut gemeint, fürwahr. Erhellend an vielen Stellen.